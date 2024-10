Ex Milan, Leonardo: “Ibrahimovic dirigente? Non rispondo” | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex Milan Leonardo ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole su Zlatan Ibrahimovic nella sua versione da dirigente L’ex dirigente e allenatore del Milan Leonardo ha parlato a margine dell’evento Football Business Forum al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole su Zlatan Ibrahimovic da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Leonardo: “Ibrahimovic dirigente? Non rispondo” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'exha parlato al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole su Zlatannella sua versione daL’exe allenatore delha parlato a margine dell’evento Football Business Forum al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole su Zlatanda Gazzetta.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - Leonardo : “Fondi americani? Gestire i club…” | VIDEO - Il video da Gazzetta. it. . L'ex direttore sportivo del Psg ed ex Milan Leonardo ha espresso le sue perplessità sugli investimenti americani Durante l'evento "Football Business Forum Kick-off" al Festival dello Sport, l'ex direttore sportivo del Psg ed ex Milan Leonardo ha espresso le sue perplessità sugli investimenti americani nel calcio europeo. (Pianetamilan.it)

Ex Milan - Leonardo contro i fondi : non conoscono la storia dei club. L’attacco - Come allenatore sicuramente è fuori discussione, ma neanche come direttore sportivo, dopo aver finito con il PSG ho deciso che avrei preso un’altra strada che sicuramente sarà nel calcio, perché è la mia vita, ma in una modalità diversa L'articolo Ex Milan, Leonardo contro i fondi: non conoscono la storia dei club. (Dailymilan.it)

Milan - Leonardo : “A Fonseca serve tempo. Su Ibra non rispondo” - Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato. itMa se qualche settimana fa il colpevole principale sembrava essere Paulo Fonseca, adesso non è più così. Domanda alla quale Leonardo, intervenuto al Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento, non ha saputo rispondere: “Fonseca è l’uomo giusto per il Milan? Chi sono io per dirlo – ha ammesso il brasiliano ai giornalisti presenti -. (Calciomercato.it)