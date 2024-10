Ex Inter, M’Vila: “Guadagnavo tanto, ma ero chiuso nella mia stanza a combattere la depressione” (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervistato da Ouest-France, l'ex centrocampista dell'Inter, Yann M'Vila, ha parlato della sua difficile infanzia Golssip.it - Ex Inter, M’Vila: “Guadagnavo tanto, ma ero chiuso nella mia stanza a combattere la depressione” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di domenica 13 ottobre 2024)vistato da Ouest-France, l'ex centrocampista dell', Yann M'Vila, ha parlato della sua difficile infanzia

l’ex Inter M’Vila : «Ho sofferto di depressione a lungo - ecco la mia storia» - Le parole di Yan M’Vila, ex calciatore dell’Inter e ora al Caen, che ha raccontato la storia della sua depressione Ai microfoni di Ouest-France, l’ex giocatore dell‘Inter ora in forza al Caen Yann M’Vila, ha raccontato il suo rapporto personale con la depressione. Ecco le sue parole: PAROLE- «Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista, ho […]. (Calcionews24.com)

CM.com – Ex Inter - M’Vila : “Guadagnavo 500 mila euro al mese ma ero nella mia stanza a combattere con la depressione”|Estero - avendo giocato tutti i minuti delle ultime sette partite. “Non sono riuscito ad aiutarle. Mio padre aveva procura e gestiva i miei primi stipendi. In due mesi avevo un milione. Se venivo pagato il 5 del mese e andavo al bancomat il 6 o il 7, non c’era già più nulla. “In quel momento guadagnavo 500. (Justcalcio.com)

L’ex Inter M’Vila : “Ho sofferto di depressione - i soldi non mi sono serviti a niente” - È stato allora che mi sono detto: in realtà sono capace. Ai microfoni di Ouest-France, il centrocampista 34enne si apre sulla propria esperienza con la depressione. Non c’è più bisogno di avere paura e ho potuto continuare”. Il trasferimento ai Verdi ha giovato alla sua salute mentale, con la partita contro il Metz decisiva: “Abbiamo perso 3-0 lì (17 gennaio 2018) e mi sono davvero divertito. (Sportface.it)