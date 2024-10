Sport.quotidiano.net - Esame per la Maceratese: "Subito in clima partita"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un altroper la capolistaattesa alle 15 dal match casalingo contro la Sangiustese, formazioni divise da 3 punti. "Ci attende – dice Stefano Serangeli, dg della– unacomplicata sulla falsariga di quella di sette giorni fa a Matelica. Oggi avremo di fronte una formazione forte allestita per stare in alto, visti i nomi dei componenti". Non è affatto da escludere che l’allenatore Matteo Possanzini possa gettare nella mischia il difensore Leonardo Mastrippolito, un giocatore sul quale il tecnico non ha mai potuto contare, inoltre oggi torna a disposizione Tòmas Oses che ha scontato il turno di squalifica. Ma al di là di chi scenderà in campo occorrerà unaconcentrata sin dal fischio d’inizio. "Dovremo avere il giusto approccio – si raccomanda Serangeli – per evitare di dovere recuperare come ci è successo nelle ultime gare.