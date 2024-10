Ilrestodelcarlino.it - Enfant Terrible sul tetto del mondo. Alberto Rossi ancora campione

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il trionfo giunge annunciato, dopo le prove entusiasmanti dei giorni precedenti, ma non per questo meno sentito e importante.-Adria Ferries, imbarcazione ed equipaggio dell’armatore e timoniere anconetano, si è laureato ieri in Sardegna, a Puntaldia,delMelges 32, lo stesso monotipo su cui aveva vinto il titolo iridato sul Garda, un anno fa.-Adria Ferries riesce così nell’impresa di confermarsidel: in sedici edizione del mondiale ci erano riusciti solo gli americani di Argo, i russi di Tavatuy e i tedeschi de La Pericolosa. Il team divince così il suo settimo titolo mondiale, al termine di un campionato che lo ha visto, prova dopo prova, estendere la leadership conquistata al termine delle prime regate sino al punto di laurearsidelcon una prova di anticipo.