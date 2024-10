Cristoforo Colombo era spagnolo e ebreo: la tesi rilanciata da un nuovo documentario (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla teoria classica e universalmente nota che indica Genova come città natale di Cristoforo Colombo se ne sono affiancate nel corso dei secoli molte altre, secondo cui il navigatore sarebbe venuto al mondo in altre parti d’Italia o persino all’estero. La tesi di Colombo nato e cresciuto in Spagna è stata rilanciata dal documentario Colon Adn. Su verdadero origen (Colombo Dna. La sua vera origine), trasmesso in prime time dalla tivù pubblica spagnola TVE nel giorno della festa nazionale del 12 ottobre dedicata all’ispanità. Il medico forense José Antonio Llorente. Secondo il documentario Colombo sarebbe stato di fede ebraica Lo scopritore delle Americhe, afferma il documentario, era spagnolo. Lettera43.it - Cristoforo Colombo era spagnolo e ebreo: la tesi rilanciata da un nuovo documentario Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla teoria classica e universalmente nota che indica Genova come città natale dise ne sono affiancate nel corso dei secoli molte altre, secondo cui il navigatore sarebbe venuto al mondo in altre parti d’Italia o persino all’estero. Ladinato e cresciuto in Spagna è statadalColon Adn. Su verdadero origen (Dna. La sua vera origine), trasmesso in prime time dalla tivù pubblica spagnola TVE nel giorno della festa nazionale del 12 ottobre dedicata all’ispanità. Il medico forense José Antonio Llorente. Secondo ilsarebbe stato di fede ebraica Lo scopritore delle Americhe, afferma il, era

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cristoforo Colombo era un ebreo spagnolo? Il documentario-inchiesta : “Lo dice il suo Dna” - (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) Lo storico Albadaner e la ‘catalanità’ di Colombo All’epoca in Spagna vivevano circa 300mila ebrei. I risultati di 22 anni di investigazioni del gruppo guidato dal medico forense José Antonio Llorente, sono sintetizzati in un documentario andato in onda ieri sera sulla tv spagnola TVE, e destinato a far discutere, dal titolo ‘Il DNA di Colombo: la vera origine” ... (Quotidiano.net)

'Cristoforo Colombo non era genovese ma spagnolo e ebreo' - Fa discutere la comunità scientifica in Spagna un documentario che vorrebbe gettare nuova luce sul mistero secolare della nazionalità di Cristoforo Colombo, cui finora sono stati attributi natali genovesi. Secondo Albadaner, Cristoforo Colombo "nasce da una famiglia di tessitori di seta di Valencia, una grande tradizione nella comunità ebraica", Una conclusione tuttavia contestata dagli ... (Quotidiano.net)

“Cristoforo Colombo non era italiano” - il verdetto della tv spagnola - (Adnkronos) – Cristoforo Colombo non era di Genova. E' la conclusione a cui approda il documentario 'Colombo Dna: la sua vera origine' trasmesso dalla tv spagnola Rtve nella serata del 12 ottobre, nell'anniversario dell'impresa dell'esploratore. . Il navigatore che approdò nel Nuovo Mondo nel 1492 era spagnolo e ebreo. (Webmagazine24.it)