Conte trasforma il Napoli: cinque giocatori rinati (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico Salentino rivitalizza cinque azzurri, così il Napoli torna a volare Notizie calcio Napoli. Antonio Conte ha vinto la sua scommessa con il Napoli. Fin dal primo giorno, il tecnico ha puntato su cinque giocatori che nella passata stagione avevano vissuto un calo di rendimento. La fiducia accordata loro ha portato nuova linfa alla squadra, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, c’erano quattro intoccabili nel Napoli ideale di Conte: Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Nonostante qualche malumore e offerte ricevute in estate, Conte ha voluto blindarli a tutti i costi. Il capitano Di Lorenzo, in particolare, aveva vissuto male la scorsa stagione con lo scudetto sul petto, ma ha ritrovato motivazione grazie al nuovo allenatore. Napolipiu.com - Conte trasforma il Napoli: cinque giocatori rinati Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico Salentino rivitalizzaazzurri, così iltorna a volare Notizie calcio. Antonioha vinto la sua scommessa con il. Fin dal primo giorno, il tecnico ha puntato suche nella passata stagione avevano vissuto un calo di rendimento. La fiducia accordata loro ha portato nuova linfa alla squadra, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, c’erano quattro intoccabili nelideale di: Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Nonostante qualche malumore e offerte ricevute in estate,ha voluto blindarli a tutti i costi. Il capitano Di Lorenzo, in particolare, aveva vissuto male la scorsa stagione con lo scudetto sul petto, ma ha ritrovato motivazione grazie al nuovo allenatore.

