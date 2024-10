Charli XCX esce con una versione remix dell’album “Brat”: sorprendente e rivoluzionaria (Di domenica 13 ottobre 2024) Charli XCX pubblica oggi, venerdì 11 ottobre, “Brat and it’s completely different but also still Brat”, una nuova versione dell’album Brat, tra i più acclamati dalla critica musicale di tutto il mondo. Dopo che cartelloni pubblicitari Brat – green hanno iniziato a spuntare in tutta Los Angeles con i nomi degli artisti presenti nella versione remix di “Brat”, Charli XCX ha svelato finalmente la tracklist del nuovo album. Charli XCX: la una versione remix dell’album “Brat” 16 le tracce originali di Brat ognuna con un suo remix, con collaborazioni come quella con Ariana Grande, The 1975, Jon Hopkins, Caroline Polachek, AG Cook, The JapaneseHouse, Tinashe, Julian Casablancas e Shygirl, sostenitrice dello SWEAT Tour. Superguidatv.it - Charli XCX esce con una versione remix dell’album “Brat”: sorprendente e rivoluzionaria Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Charli XCX pubblica oggi, venerdì 11 ottobre, “and it’s completely different but also still”, una nuova, tra i più acclamati dalla critica musicale di tutto il mondo. Dopo che cartelloni pubblicitari– green hanno iniziato a spuntare in tutta Los Angeles con i nomi degli artisti presenti nelladi “”, Charli XCX ha svelato finalmente la tracklist del nuovo album. Charli XCX: la una” 16 le tracce originali diognuna con un suo, con collaborazioni come quella con Ariana Grande, The 1975, Jon Hopkins, Caroline Polachek, AG Cook, The JapaneseHouse, Tinashe, Julian Casablancas e Shygirl, sostenitrice dello SWEAT Tour.

