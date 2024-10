Gamberorosso.it - Cantine storiche, artigianali e a conduzione familiare. Ecco le 52 premiate con i Tre Bicchieri per la prima volta

(Di domenica 13 ottobre 2024) È record di nuovi ingressi quest'anno tra i Tre, che saranno presenti alla grande degustazione a Roma (13 ottobre, Palazzo delle Esposizioni). La guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso premia, infatti, con il massimo riconoscimento per laben 52, un dato in netta crescita rispetto alle passate edizioni della pubblicazione tradotta in inglese, tedesco, cinese e giapponese. Ci sono, che hanno cambiato marcia, è il caso di alcune cooperative come di realtà a, dove il passaggio generazionale ha avuto un impatto netto sulla produzione e sulla qualità nel bicchiere. Di pari passo ci sonoancora poco conosciute al grande pubblico che ottengono i Tresoprattutto grazie a riletture di varietà autoctone interpretate con notevole conoscenza e sensibilità. Tre2025.