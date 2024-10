Campo largo, fronda nei 5 Stelle : "No all’alleanza forzata con il Pd. Diffida per chiedere una votazione" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Campo largo, almeno in Emilia-Romagna, si farà. Lo ripetono Michele de Pascale, ma anche la stessa segretaria Pd Elly Schlein e pure il leader M5s Giuseppe Conte (intervistato da Qn) conferma l’appoggio al candidato Pd. Le fibrillazioni, però, non sono finite. E, tra i pentastellati emiliano-romagnoli nasce una fronda con nostalgia del grillismo delle origini. "No al Campo largo (e no all’alleanza con la destra). E stop alle decisioni calate dall’alto, ignorando iscritti e attivisti", è il mantra ripetuto da alcuni consiglieri ed ex ieri al Club Tennis Park di San Lazzaro. Una protesta nata a poco più di un mese dal voto in Emilia-Romagna (previsto per il 17 e 18 novembre), partita da Bologna e provincia, ma che abbraccia anche altri gruppi di altre città in regione. Ilrestodelcarlino.it - Campo largo, fronda nei 5 Stelle : "No all’alleanza forzata con il Pd. Diffida per chiedere una votazione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il, almeno in Emilia-Romagna, si farà. Lo ripetono Michele de Pascale, ma anche la stessa segretaria Pd Elly Schlein e pure il leader M5s Giuseppe Conte (intervistato da Qn) conferma l’appoggio al candidato Pd. Le fibrillazioni, però, non sono finite. E, tra i pentastellati emiliano-romagnoli nasce unacon nostalgia del grillismo delle origini. "No al(e nocon la destra). E stop alle decisioni calate dall’alto, ignorando iscritti e attivisti", è il mantra ripetuto da alcuni consiglieri ed ex ieri al Club Tennis Park di San Lazzaro. Una protesta nata a poco più di un mese dal voto in Emilia-Romagna (previsto per il 17 e 18 novembre), partita da Bologna e provincia, ma che abbraccia anche altri gruppi di altre città in regione.

