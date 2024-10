Calcio dilettanti. Canaletto tenta il sorpasso in vetta. Derby a Pagliari e Santo Stefano (Di domenica 13 ottobre 2024) Giornata importante in Promozione dove spicca la sfida del Tanca tra il Canaletto, terzo classificato, e la capolista Caperanese con i canarini che in caso di vittoria la scavalcherebbero in graduatoria. Altre sfide molto interessanti sono i due Derby provinciali Don Bosco-Levanto e Magra Azzurri-Tarros Sarzanese. In Prima categoria la sorprendente matricola Riomaior è di scena a Castelnuovo Magra con il Colli, a Bolano Derby fra padroni di casa e Riccò. Inizia ieri con gli anticipi, oggi si completa il quadro della Seconda categoria, con fari puntati sulla sfida tra Monterosso e Vezzano, entrambe attese da un campionato da protagoniste. Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Canaletto tenta il sorpasso in vetta. Derby a Pagliari e Santo Stefano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Giornata importante in Promozione dove spicca la sfida del Tanca tra il, terzo classificato, e la capolista Caperanese con i canarini che in caso di vittoria la scavalcherebbero in graduatoria. Altre sfide molto interessanti sono i dueprovinciali Don Bosco-Levanto e Magra Azzurri-Tarros Sarzanese. In Prima categoria la sorprendente matricola Riomaior è di scena a Castelnuovo Magra con il Colli, a Bolanofra padroni di casa e Riccò. Inizia ieri con gli anticipi, oggi si completa il quadro della Seconda categoria, con fari puntati sulla sfida tra Monterosso e Vezzano, entrambe attese da un campionato da protagoniste.

