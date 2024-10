Barcolana 2024 oggi in tv | a che ora inizia e come vederla in streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alle 10:30 di, domenica 13 ottobre, inizierà la, la regata velica internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. Al via 1.757 equipaggi che si contenderanno la Coppa d’autunno, sfidandosi lungo le 13 miglia nelle acque del golfo. La partenza della regata verrà data alle 10.30 con il percorso a vertici fissi che avrà la linea di partenza posizionata nella zona di mare situata fra la sede della Società Velica di Barcola e Grignano ed il Castello di Miramare. Tanti i nomi di spessore. Sulla barca Emergency ci saranno Giovanni Soldini, Ambrogio Beccaria, Alberto Riva e Alberto Bona con Caterina Banti, mentre Ruggero Tita sarà a bordo del Nice, la barca della Gdf armata per festeggiare i 250 anni del Corpo. Per la regata più grande del mondo, le previsioni meteo parlano di condizioni di vento leggero.