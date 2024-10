Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Marco Salvati svela un inaspettato retroscena su Sonia Bruganelli: “Hai costretto Paolo Bonolis a…”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri sera, nel corso della terza puntata della diciannovesima edizione dicon le, Selvaggia Lucarelli ha incalzato nuovamente. Al momento di giudicare l’esibizione dellacon il suo maestro Carlo Aloia, la giurata ha ripreso le parole pronunciate dalladopo la seconda puntata, quando le due donne hanno avuto un battibecco che è successivamente sfociato in accuse pubbliche da ambo le parti. L’ex moglie di, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, ha replicato al giudizio della Lucarelli che le aveva detto: “Di concorrenti che ballano male ane abbiamo visti tantissimi. Però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna dalla grande personalità ma sulla pista sparisce la personalità. Non è che non balli bene però sulla pista diventi piccola, sparisci“.