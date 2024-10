Atp Anversa 2024: montepremi e prize money (Di domenica 13 ottobre 2024) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Alex De Minaur è la prima testa di serie del tabellone belga e proverà a conquistare punti utili per la qualificazione alle ATP Finals dopo l’infortunio che lo ha costretto a numerosi forfait negli ultimi mesi. Il prize money totale dell’ATP 250 di Anversa 2024 corrisponde a 690.135 euro, di cui 104.985 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Anversa 2024 PRIMO TURNO – € 7.400 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 12.110 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 20.860 (50 punti) SEMIFINALE – € 36.000 (100 punti) FINALE – € 61.235 (165 punti) VINCITORE – € 104.985 (250 punti) Atp Anversa 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Alex De Minaur è la prima testa di serie del tabellone belga e proverà a conquistare punti utili per la qualificazione alle ATP Finals dopo l’infortunio che lo ha costretto a numerosi forfait negli ultimi mesi. Iltotale dell’ATP 250 dicorrisponde a 690.135 euro, di cui 104.985 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 7.400 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 12.110 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 20.860 (50 punti) SEMIFINALE – € 36.000 (100 punti) FINALE – € 61.235 (165 punti) VINCITORE – € 104.985 (250 punti) AtpSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Anversa 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - In campo anche il tennista di casa Collignon contro Fucsovics e la testa di serie numero 6 Etcheverry contro la wild card Gasquet, che ha annunciato il ritiro al prossimo Roland Garros. 30 Monteiro vs (7) Navone a seguire (WC) Gasquet vs (6) Etcheverry a seguire (WC) Collignon vs Fucsovics COURT 1 (Q) ore 11. (Sportface.it)

ATP Anversa 2024 : big - storie e promesse nel tabellone guidato da de Minaur e Tsitsipas - Città dalla lunga scia di tradizione tennistica non solo maschile, Anversa ospita un ATP 250 solo dal 2016. I titoli principali, però, se li guadagneranno altri. Si cerca più che altro di dare chance a figure in crescita, come Raphael Collignon e soprattutto Alexander Blockx, accanto a Zizou Bergs che sempre può creare problemi a tutti. (Oasport.it)

Atp Anversa 2024 : montepremi e prize money - PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI ATP ANVERSA 2024 PRIMO TURNO – € 7. Alex De Minaur è la prima testa di serie del tabellone belga e proverà a conquistare punti utili per la qualificazione alle ATP Finals dopo l’infortunio che lo ha costretto a numerosi forfait negli ultimi mesi. (Sportface.it)