Anche Salvo Pogliese (FdI) condanna l'aggressione subita da due vigili urbani e un ristoratore (Di domenica 13 ottobre 2024) "Solidarietà e piena vicinanza agli agenti della polizia municipale aggrediti con inaudita violenza mentre stavano svolgendo,con la consueta abnegazione e professionalità, il proprio dovere Una intollerabile violenza che ha colpito Anche un ristoratore a cui va, altresì, la mia vicinanza e a

"Riguarda anche te" - va avanti nelle circoscrizioni il ciclo di incontri sulla violenza di genere - Prosegue nelle circoscrizioni cittadine il progetto "Riguarda anche te", un ciclo di incontri sulla violenza di genere nelle relazioni a cura del Centro Formazione Antiviolenza P.E.T.R.A che rientra nei servizi del Comune di Verona e che ha già viste protagoniste diverse circoscrizioni e... (Veronasera.it)

Il San Petronio di Zuppi : “Anche qui violenza e paura - ma possiamo sconfiggerle se accogliamo con amore” - Il presidente tedesco a Marzabotto non ha usato mezzi termini quando ha detto che si vergognava e che non poteva fare altro che inchinarsi e chiedere scusa. Ed è qui che l’arcivescovo invita a riflettere su come davanti alla crudeltà si sono mossi il papà e la mamma di Fallou, il giovane accoltellato in strada da un suo coetaneo nelle scorse settimane, e il capo di Stato della Germania. (Ilrestodelcarlino.it)

Ancona - «Mi ha molestata anche in tribunale» - stangata al cognato : 8 anni di carcere per violenza sessuale - ANCONA - Otto anni di reclusione. È la condanna che ieri mattina il collegio penale ha rifilato a un 55enne di origine rom, accusato di aver costretto la cognata a subire abusi sessuali... (Corriereadriatico.it)