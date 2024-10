Accoltellato a faccia, pancia e schiena e lasciato a terra dopo una lite: ferito grave al Pellegrini (Di domenica 13 ottobre 2024) I poliziotti hanno arrestato un 34enne napoletano. In casa ritrovato il coltello. L'aggressione dopo una lite. Fanpage.it - Accoltellato a faccia, pancia e schiena e lasciato a terra dopo una lite: ferito grave al Pellegrini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) I poliziotti hanno arrestato un 34enne napoletano. In casa ritrovato il coltello. L'aggressioneuna

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo aver accoltellato la moglie non poteva riavvicinarsi : bloccato nel portone della donna - La polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre, due uomini responsabili di comportamenti violenti nei confronti rispettivamente della moglie e della ex fidanzata. Nel primo caso, gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno arrestato un 41enne marocchino... (Genovatoday.it)

Dopo il 15enne accoltellato deciso in prefettura un potenziamento dei controlli in centro e nelle aree della movida - . Il prefetto Flavio Ferdani ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia in merito all’accoltellamento del 15enne avvenuto nella serata del. Riunione tecnica delle forze di polizia in prefettura a Pescara dopo l’accoltellamento in via Firenze di un ragazzo di 15 anni. (Ilpescara.it)

Quindicenne accoltellato a Pescara dopo una lite per una ragazza - fermato un 18enne - Il quindicenne e il suo aggressore martedì sera avevano avuto un'accesa lite incentrata su una ragazza. Poi l'accoltellamento.Continua a leggere . (Fanpage.it)