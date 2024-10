Anteprima24.it - Usuraio a manette ad Avellino, condannato ad otto anni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInvestigatori della Squadra Mobile della Questura di, nelle prime ore del mattino, hanno tratto in arresto G.A. di45 di, imparentato con esponenti di rilievo del clan camorristico Cava operante ine provincia, in esecuzione dell’Ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di8 e giorni 18 di reclusione. Detto provvedimento segue le indagini svolte nel tempo dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica die della DDA di Napoli, in relazione alle condotte illecite poste in essere dall’arrestato, definite con le sentenze, divenute irrevocabili, per le quali G. A. è stato riconosciuto colpevole in via definitiva dei reati di usura ed estorsione, commessi in danno di imprenditori locali.