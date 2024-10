Un ospedale a misura d'uomo (Di sabato 12 ottobre 2024) Vorrei segnalare un’esperienza che mi ha toccato profondamente. Mia madre, a nome della quale scrivo, è stata ricoverata, dopo un breve passaggio al Pronto soccorso, in un reparto dell'ospedale Civile Sant’Agostino di Modena: 96 anni, ben portati, alla sua prima esperienza ospedaliera è stata catapultata in una realtà a lei sconosciuta e anche temuta. Ora dopo un piccolo intervento e 12 giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia che ospita i ricoverati di gastroenterologia. è tornata a casa. Vorrei elencare ad uno ad uno i nomi di coloro che si sono presi cura di lei: la delicatezza, la professionalità, l’umanità, la competenza, il garbo di tutti, dal primario professor Prandelli e la dott. ssa Michelini, che per prima l’ha presa in carico, a tutti coloro che si sono alternati al suo capezzale. Ilrestodelcarlino.it - Un ospedale a misura d'uomo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vorrei segnalare un’esperienza che mi ha toccato profondamente. Mia madre, a nome della quale scrivo, è stata ricoverata, dopo un breve passaggio al Pronto soccorso, in un reparto dell'Civile Sant’Agostino di Modena: 96 anni, ben portati, alla sua prima esperienza ospedaliera è stata catapultata in una realtà a lei sconosciuta e anche temuta. Ora dopo un piccolo intervento e 12 giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia che ospita i ricoverati di gastroenterologia. è tornata a casa. Vorrei elencare ad uno ad uno i nomi di coloro che si sono presi cura di lei: la delicatezza, la professionalità, l’umanità, la competenza, il garbo di tutti, dal primario professor Prandelli e la dott. ssa Michelini, che per prima l’ha presa in carico, a tutti coloro che si sono alternati al suo capezzale.

