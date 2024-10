Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 18:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno è serena primo piano e la firma di avere lanciato un attacco missilistico contro una base dell’esercito israeliano vicino ad Haifa nel nord del paese ma nell’aria riportano i media israeliani non sono suonate le sirene ci sono segnalazioni di tacchi l’attacco israeliano all’uni file vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno aspettiamo risposte dall’inchiesta israeliana ha detto intervenendo alla festa del foglio il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tagliani completo in Ucraina le truppe russe hanno attaccato ieri il centro di cazzo nel sud del paese dove è scoppiato un violento incendio la risonanza o il capo dell’amministrazione militare dell’omonima le persone sono rimaste ferite in un appartamento i russi che stanotte hanno colpito la città Ucraina di zaporizzja ...