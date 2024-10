Tv, batteria di difesa Usa in Israele per la prima volta (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo un report di Channel 12, per la prima volta una batteria di difesa americana sarà di stanza in Israele, come parte dei preparativi per una risposta all'attacco dell'Iran del primo ottobre. Quotidiano.net - Tv, batteria di difesa Usa in Israele per la prima volta Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo un report di Channel 12, per launadiamericana sarà di stanza in, come parte dei preparativi per una risposta all'attacco dell'Iran del primo ottobre.

