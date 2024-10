"Tuo figlio ha avuto un incidente". Spillano oro e soldi ad una 83enne. Ma la polizia stradale li arresta (Di sabato 12 ottobre 2024) di Laura Valdesi Guardie e ladri. Le forze dell’ordine scovano chi truffa gli anziani della nostra città e li arrestano. I malviventi però continuano a colpire avendo un nutrito ’vivaio’ di persone a cui attingere per mandare in scena il loro copione preferito, quello del finto incidente al familiare. Che ferisce negli affetti la vittima e scioglie le sue riserve nel mettere a disposizione denaro e gioielli per aiutarli. Giovedì a mettere a segno il colpo, nel braccio di ferro fra guardie e ladri, è stata la polizia stradale di Orvieto. Ha arrestato in autostrada i presunti autori della truffa compiuta ai danni di una 83enne della provincia di Siena. Un raggiro avvenuto poco prima. Quando l’anziana ha riconosciuto non solo i suoi gioielli ma anche le persone che erano andate a casa sua, è scattato l’arresto. I due si trovano ora presso la casa circondariale di Terni. Lanazione.it - "Tuo figlio ha avuto un incidente". Spillano oro e soldi ad una 83enne. Ma la polizia stradale li arresta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) di Laura Valdesi Guardie e ladri. Le forze dell’ordine scovano chi truffa gli anziani della nostra città e lino. I malviventi però continuano a colpire avendo un nutrito ’vivaio’ di persone a cui attingere per mandare in scena il loro copione preferito, quello del fintoal familiare. Che ferisce negli affetti la vittima e scioglie le sue riserve nel mettere a disposizione denaro e gioielli per aiutarli. Giovedì a mettere a segno il colpo, nel braccio di ferro fra guardie e ladri, è stata ladi Orvieto. Hato in autostrada i presunti autori della truffa compiuta ai danni di unadella provincia di Siena. Un raggiro avvenuto poco prima. Quando l’anziana ha riconosciuto non solo i suoi gioielli ma anche le persone che erano andate a casa sua, è scattato l’arresto. I due si trovano ora presso la casa circondariale di Terni.

