Tennis: Torneo Wuhan. Zheng batte Wang, ora finale contro Sabalenka (Di sabato 12 ottobre 2024) La 22enne cinese, numero 7 al mondo, ha sconfitto la connazionale in due set Wuhan (CINA) - Qinwen Zheng in finale al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 2

WTA Wuhan 2024 : Qinwen Zheng vince il derby con Xinyu Wang - sarà supersfida a Sabalenka - Ci sarà dunque la supersfida con Aryna Sabalenka, che potrà generare scenari differenti sia per la corsa di Zheng ai primi sei posti che, soprattutto, per quella della bielorussa a un numero 1 che, in caso di vittoria, sarebbe ad appena 69 punti. In più, diventa la seconda cinese dopo Na Li a poter giocare una finale di un WTA 1000 o comunque denominato (ai tempi della due volte campionessa Slam ... (Oasport.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 - programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre : finale Sabalenka-Zheng - WTA WUHAN 2024: IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV Wta 1000 Wuhan 2024, programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre: finale Sabalenka-Zheng A partire dalle 8:30 italiane Finale doppio Muhammad/Pegula vs Danilina-Khromacheva o Alexandrova-Siniakova A seguire (1) Sabalenka vs (5) Zheng The post Wta 1000 Wuhan 2024, programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre: finale ... (Sportface.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 - finale tra Sabalenka e Zheng : battute Gauff e Wang - Saranno Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng a giocare la finale del torneo Wta 1000 di Wuhan 2024, in corso di svolgimento sul cemento della città cinese. Quest’ultima infatti si è sempre imposta nei tre precedenti senza mai perdere un set. A fare la differenza in negativo per Gauff sono stati sicuramente i 21 doppi falli commessi, l’ultimo dei quali sul match point. (Sportface.it)