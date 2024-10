Storia di M4, nata per Expo. Ma ora si pensa a Segrate (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto risale al 1997: un'opera travagliata tra l'esposizione, il Covid e i reperti archeologici Ilgiornale.it - Storia di M4, nata per Expo. Ma ora si pensa a Segrate Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto risale al 1997: un'opera travagliata tra l'esposizione, il Covid e i reperti archeologici

