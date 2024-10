Sonia Bruganelli in lacrime: “Mi tenevano buona perché stavo con Paolo Bonolis, ora non mi fanno più passare niente” (Di sabato 12 ottobre 2024) A Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una confidenza molto personale. La concorrente ha spiegato che in tanti la trattavano con un certo riguardo perché aveva accanto Paolo Bonolis, una persona che volevano ingraziarsi. Da quando il matrimonio è finito, è tutto cambiato. Fanpage.it - Sonia Bruganelli in lacrime: “Mi tenevano buona perché stavo con Paolo Bonolis, ora non mi fanno più passare niente” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A Ballando con le stelle,si è lasciata andare a una confidenza molto personale. La concorrente ha spiegato che in tanti la trattavano con un certo riguardoaveva accanto, una persona che volevano ingraziarsi. Da quando il matrimonio è finito, è tutto cambiato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Selvaggia e Canino contro Sonia Bruganelli : “Al GF insultavi senza difficoltà”; “Non sei qui per soldi - sei milionaria” - Scontro tra Sonia Bruganelli e i due giurati Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli L'articolo Selvaggia e Canino contro Sonia Bruganelli: “Al GF insultavi senza difficoltà”; “Non sei qui per soldi, sei milionaria” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli a Ballando : perché ha ragione - La discussione ha preso una piega ancora più aspra quando Canino ha ironizzato sulla motivazione di Sonia di partecipare al programma di Milly Carlucci, suggerendo che non fosse per bisogno di denaro, data la sua condizione economica. Nonostante il problema fisico, Carolyn Smith ha elogiato la Bruganelli per il suo impegno e l'eleganza delle sue gambe, incoraggiandola a concentrarsi su se stessa ... (Tvpertutti.it)

Sonia Bruganelli non si ferma e balla con una costola fratturata a Ballando con le Stelle - A Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli si è esibita con una costola fratturata L'articolo Sonia Bruganelli non si ferma e balla con una costola fratturata a Ballando con le Stelle proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)