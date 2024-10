Slot accese e vetrine oscurate: maxi multa confermata (Di sabato 12 ottobre 2024) Il giudice di Pace dà ragione al Comune. La multa da 42 mila euro dovrà essere pagata. A maggio dell’anno scorso gli agenti della Polizia locale di Vigonza, a seguito di un controllo su alcuni esercizi commerciali e locali pubblici del territorio, avevano multato un bar, gestito da cittadini di Padovaoggi.it - Slot accese e vetrine oscurate: maxi multa confermata Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il giudice di Pace dà ragione al Comune. Lada 42 mila euro dovrà essere pagata. A maggio dell’anno scorso gli agenti della Polizia locale di Vigonza, a seguito di un controllo su alcuni esercizi commerciali e locali pubblici del territorio, avevanoto un bar, gestito da cittadini di

