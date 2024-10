Shiva condannato a 6 anni e mezzo, le motivazioni dei giudici: “Ha sparato ad altezza d’uomo contro persone in fuga” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’ottobre del 2023 il trapper Shiva fu arrestato per aver sparato contro due membri della crew del trapper Rondodasosa e lo scorso 10 luglio fu condannato a 6 anni e mezzo di carcere. Ora sono state pubblicate le motivazioni della sentenza, secondo le quali il trapper, alias Andrea Arrigoni, “è inserito a pieno titolo in un contesto culturale che si nutre di aggressioni reciproche”. La sparatoria e la condanna di Shiva Era l’11 luglio del 2023 quando il cantante, davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, sparò contro due uomini che facevano parte della crew del trapper rivale Rondodasosa. Secondo i giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano il ritrovamento di due machete nella sua auto dimostra “l’atteggiamento aggressivo e violento che connota la personalità dell’imputato”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’ottobre del 2023 il trapperfu arrestato per averdue membri della crew del trapper Rondodasosa e lo scorso 10 luglio fua 6di carcere. Ora sono state pubblicate ledella sentenza, secondo le quali il trapper, alias Andrea Arrigoni, “è inserito a pieno titolo in un contesto culturale che si nutre di aggressioni reciproche”. Laria e la condanna diEra l’11 luglio del 2023 quando il cantante, davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, sparòdue uomini che facevano parte della crew del trapper rivale Rondodasosa. Secondo idell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano il ritrovamento di due machete nella sua auto dimostra “l’atteggiamento aggressivo e violento che connota la personalità dell’imputato”.

