Sammy Basso, una festa d?addio: «Tu, dono speciale». In 3mila per l?ultimo saluto tra fiori, musica, lacrime e risate (Di sabato 12 ottobre 2024) TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a palla, l?ovazione con Ilgazzettino.it - Sammy Basso, una festa d?addio: «Tu, dono speciale». In 3mila per l?ultimo saluto tra fiori, musica, lacrime e risate Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata daidi tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. Laa palla, l?ovazione con

