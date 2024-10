Salute, Gualtieri: “Solo 50% italiani usa gli screening, serve più cultura della prevenzione” (Di sabato 12 ottobre 2024) “I dati purtroppo ci dicono ci dicono che Solo il 50% degli italiani utilizza gli screening e i test gratuiti che il Ministero della Salute mette a disposizione. Quindi c’è tantissimo da fare per far passare una cultura della prevenzione che deve essere maggiore, si deve capire che con la prevenzione si interviene per tempo, ci si può salvare, si può contrastare meglio le malattie: anche quelle che hanno un tasso di crescita maggiore. Quindi la prevenzione salva la vita, e poi la prevenzione libera forza poi per il sistema sanitario per andare a curare, perché meno persone devono essere curate e quindi possono essere curate meglio se tutti fanno prevenzione”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico, evento che promuove la prevenzione sanitaria e sensibilizza sull’importanza di uno stile di vita sano. Lapresse.it - Salute, Gualtieri: “Solo 50% italiani usa gli screening, serve più cultura della prevenzione” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “I dati purtroppo ci dicono ci dicono cheil 50% degliutilizza glie i test gratuiti che il Ministeromette a disposizione. Quindi c’è tantissimo da fare per far passare unache deve essere maggiore, si deve capire che con lasi interviene per tempo, ci si può salvare, si può contrastare meglio le malattie: anche quelle che hanno un tasso di crescita maggiore. Quindi lasalva la vita, e poi lalibera forza poi per il sistema sanitario per andare a curare, perché meno persone devono essere curate e quindi possono essere curate meglio se tutti fanno”. Così il sindaco di Roma, Roberto, a marginemanifestazione Tennis & Friends al Foro Italico, evento che promuove lasanitaria e sensibilizza sull’importanza di uno stile di vita sano.

