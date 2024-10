Ricci: «Per la Nazionale ci vuole sacrificio. Contento di essere accostato a quelle squadre, ma…» (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centrocampista dell’Italia Ricci ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: tra Nazionale e le offerte di calciomercato A Rai Sport, il centrocampista dell’Italia Ricci, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Nazionale e le varie offerte di calciomercato. LE PAROLE – «Il valore del sacrificio all’interno di una squadra penso sia una delle cose più importanti, come Calcionews24.com - Ricci: «Per la Nazionale ci vuole sacrificio. Contento di essere accostato a quelle squadre, ma…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centrocampista dell’Italiaha voluto rilasciare qualche dichiarazione: trae le offerte di calciomercato A Rai Sport, il centrocampista dell’Italia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione trae le varie offerte di calciomercato. LE PAROLE – «Il valore delall’interno di una squadra penso sia una delle cose più importanti, come

Ricci Torino - altro exploit in Nazionale : e in Inghilterra danno anche l’Arsenal interessato alla stella di Vanoli - Anzi, sarebbe stato decisamente strano il contrario. A maggior ragione dopo le ottime prove che […]. Samuele Ricci incanta con la Nazionale, altro exploit in Italia Belgio, in Inghilterra danno l’Arsenal interessato, ma lui aspetta solo Vanoli Diciamo subito: che le voci sul futuro di Samuele Ricci si sarebbero intensificate in casa Torino era ben prevedibile. (Calcionews24.com)

Ricci: "I tifosi del Toro meritano di più, dobbiamo ripagarli. Essere accostato a Milan e City fa piacere" - Il centrocampista del Torino e della Nazionale Italiana Samuele Ricci è stato intervistato da RAI Sport. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoMercatoWeb.com: ... (torinogranata.it)