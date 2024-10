Perugia, incidente lungo la E45 tra tre auto: una si ribalta (Di sabato 12 ottobre 2024) incidente lungo la E45 a Perugia nel pomeriggio di sabato 12 ottobre. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Lidarno-Sant'Egidio e una si è ribaltata. Il bilancio è di un ferito, soccorso dal 118 e portato all'ospedale Santa Maria della Perugiatoday.it - Perugia, incidente lungo la E45 tra tre auto: una si ribalta Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)la E45 anel pomeriggio di sabato 12 ottobre. Per cause in fase di accertamento tresi sono scontrate all'altezza dello svincolo per Lidarno-Sant'Egidio e una si èta. Il bilancio è di un ferito, soccorso dal 118 e portato all'ospedale Santa Maria della

Perugia - camionista muore nell'incidente a Collestrada. La denuncia della Cgil : "Settore sempre più pericoloso e senza regole" - Un camionista di 66 anni è morto nelle prime ore di sabato 12 ottobre in un drammatico incidente lungo la E45, all'altezza di Collestrada.  "Un altro camionista ha perso la vita sulle nostre strade - denuncia la Filt Cgil con una nota - . Un altro collega che non tornerà a casa. Un altro... (Perugiatoday.it)

Perugia - drammatico incidente nella notte a Collestrada - Drammatico incidente nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre lungo la E45 a Perugia. Per cause in fase di accertamento un camion si è rovesciato all'altezza di Collestrada. Secondo quanto ricostruito dal Tgr Umbria il conducente, un uomo di 66 anni, è morto nell'incidente. Ferito il... (Perugiatoday.it)

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle : due furgoni coinvolti - feriti trasportati in ospedale - Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’infermierizzata di Cortona e il BLSD di Foiano della Chiana, oltre ai vigili del fuoco, personale dell’Anas e le forze dell’ordine, per gestire la situazione e ripristinare la viabilità . Un altro uomo, di 36 anni, è stato invece trasportato, sempre in codice 2, all’ospedale della Fratta. (Lortica.it)