Perugia, drammatico incidente nella notte a Collestrada (Di sabato 12 ottobre 2024) drammatico incidente nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre lungo la E45 a Perugia. Per cause in fase di accertamento un camion si è rovesciato all'altezza di Collestrada. Secondo quanto ricostruito dal Tgr Umbria il conducente, un uomo di 66 anni, è morto nell'incidente. Ferito il Perugiatoday.it - Perugia, drammatico incidente nella notte a Collestrada Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre lungo la E45 a. Per cause in fase di accertamento un camion si è rovesciato all'altezza di. Secondo quanto ricostruito dal Tgr Umbria il conducente, un uomo di 66 anni, è morto nell'. Ferito il

