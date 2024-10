NWE: Info & Card finale “American Wrestling” (Di sabato 12 ottobre 2024) Le Info e la Card finale di “American Wrestling”, Show del ritorno della NWE, in scena Sabato 12 Ottobre al PalaPartenope di Napoli: NWE American WrestlingSabato 12 Ottobre – NapoliPalaPartenope – Via Corrado Barbagallo 115 Inizio Ore 21.00 – Biglietti Online QUI Alberto El Patron Vs Nick Nemeth Jack Hager Vs Ultimo Dragon 3 Way Hardcore MatchVampiro Vs King Danza Vs El Nazareno Fatal 4 Way Match for NWE Talents CupDeimos Vs Fabio Ferrari Vs Karim Brigante Vs Painkeeper 3 Way MatchAyesha Vs Jaguar Julia vs Miss Monica Tag Team MatchSubculture (Flash Morgan Webster & Mark Andrews) Vs Hipstar Ashmore & Cameron Khai Argenis Vs Resplandor Zonawrestling.net - NWE: Info & Card finale “American Wrestling” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Lee ladi “”, Show del ritorno della NWE, in scena Sabato 12 Ottobre al PalaPartenope di Napoli: NWESabato 12 Ottobre – NapoliPalaPartenope – Via Corrado Barbagallo 115 Inizio Ore 21.00 – Biglietti Online QUI Alberto El Patron Vs Nick Nemeth Jack Hager Vs Ultimo Dragon 3 Way Hardcore MatchVampiro Vs King Danza Vs El Nazareno Fatal 4 Way Match for NWE Talents CupDeimos Vs Fabio Ferrari Vs Karim Brigante Vs Painkeeper 3 Way MatchAyesha Vs Jaguar Julia vs Miss Monica Tag Team MatchSubculture (Flash Morgan Webster; Mark Andrews) Vs Hipstar Ashmore; Cameron Khai Argenis Vs Resplandor

