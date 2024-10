Nuoto di fondo, Coppa del Mondo: Guidi batte Filadelli nella 10 km (Di sabato 12 ottobre 2024) Grande Italia nella 10 km maschile di Setubal, valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di fondo. Tripletta azzurra con Marcello Guidi che ha avuto la meglio su Andrea Filadelli e Dario Verani. Il cagliaritano ha chiuso con un grande complessivo di 2:08:31.20. Staccati di 25 secondi Filadelli e Verani, che hanno respinto l’inseguimento del francese Marc-Antoine Olivier (quarto a +00:31.30).  Nuoto di fondo, Coppa del Mondo: Guidi batte Filadelli nella 10 km SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Grande Italia10 km maschile di Setubal, valida per la terza tappa dideldidi. Tripletta azzurra con Marcelloche ha avuto la meglio su Andreae Dario Verani. Il cagliaritano ha chiuso con un grande complessivo di 2:08:31.20. Staccati di 25 secondie Verani, che hanno respinto l’inseguimento del francese Marc-Antoine Olivier (quarto a +00:31.30). Âdidel10 km SportFace.

