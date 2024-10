Nations League 2024/2025, risultati e classifiche (Di sabato 12 ottobre 2024) Al via la Uefa Nations League 2024/2025. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno 2025. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L’Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Al via la Uefa. La competizione prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembree si chiuderà con la finale di domenica 8 giugno. Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. L’Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bulgaria-Lussemburgo (Uefa Nations League C - 12-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Terzo turno di Nations League e nel gruppo C3 la Bulgaria di Iliev affronta in casa il Lussemburgo di Holtz. Per i Lavovete 4 punti nelle prime due gare e primo posto assieme alla Bielorussia, contro la quale hanno pareggiato all’esordio. I Lions Rouges invece sono fermi al palo […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Croazia-Scozia (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 18 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il gruppo 1 della Lega A di Nations League è particolarmente interessante, Portogallo e Croazia conoscono il sapore delle Final Four e Polonia e Scozia sono nazionali di buon livello che lo rendono particolarmente equilibrato. Dopo le prime due giornate i lusitani hanno già salutato la compagnia per prendersi la testa solitaria a punteggio pieno, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Italia-Israele (Uefa Nations League A - 14-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Primi rimpianti per l’Italia in Nations League, con gli azzurri che si sono lasciati scappare una comoda occasione di continuare la corsa di vertice nel gruppo 2 della Lega A prima andando in vantaggio di due gol in meno di mezz’ora contro il Belgio e poi lasciandosi agguantare sul 2-2 dai Diavoli Rossi complice l’espulsione […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)