Musei continua lo stato di agitazione | Mantenere i livelli occupazionali

(Di sabato 12 ottobre 2024)lodidegli addetti deifiorentini. L’assemblea di lavoratori e lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini, società che conta quasi 300 dipendenti e gestisce o ha gestito i servizi museali (biglietterie, sorveglianza, accoglienza) delle Gallerie degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia e deidel Bargello, a fine settembre hanno aperto lodiperché preoccupati per il futuro occupazionale visti gli imminenti cambiamenti del gestore. In particolare per il polo degli Uffizi, la società che si è aggiudicata i servizi, in via provvisoria, è CoopCulture, mentre per Accademia e Bargello si va verso un’internalizzazione dei servizi, con il passaggio ad Ales, la società in housing del Mic, Ministero della Cultura, anche se il passaggio è attualmente ’congelato’ come stabilito dall’ordinanza del Tar dello scorso 9 ottobre.