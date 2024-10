Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' Morto all'età di 69 anni l'ex 'first minister' indipendentista della Scozia Alex Salmond. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britannici. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Si era dimesso dopo Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni L'Identità. Lidentita.it - Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'all'età di 69l'ex 'first minister' indipendentista della. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britci. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Si era dimesso dopo, ex69L'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Alex Salmond - ex primo ministro scozzese : ha avuto un malore durante un discorso - Nel 2018, Salmond si è dimesso dall’SNP a causa delle accuse di molestie sessuali che gli erano state mosse. Il politico è deceduto dopo aver accusato un malore mentre stava tenendo un discorso in Macedonia del Nord. Nonostante le controversie, Salmond è rimasto un attore chiave nel panorama politico scozzese fino alla fine. (Thesocialpost.it)

Morto Alex Salmond - guidò la Scozia - A seguito della sconfitta rassegnò le dimissioni. Ex parlamentare, ha guidato la Scozia tra il 2007 e il 2014, l'anno del referendum sull'indipendenza, che fu vinto dai sostenitori del no. Aveva 69 anni. A lungo guida del partito nazionalista scozzese, dal 2021 era leader degli indipendentisti di Alba. (Televideo.rai.it)

Morto Alex Salmond - ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni - (Adnkronos) – E' morto all'età di 69 anni l'ex 'first minister' indipendentista della Scozia Alex Salmond. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale ... (Webmagazine24.it)