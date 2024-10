Morte del figlio di Serginho, la moglie: “Buttate le sigarette elettroniche” | VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) La moglie di Serginho è tornata a parlare della Morte del figlio Diego. Lo ha fatto sui social con un VIDEO di denuncia. Ascolta qui In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan Serginho, ha raccontato la tragica Morte del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto. Il 20enne era scomparso dopo un'infezione batterica che, partendo dalla spalla, si era diffusa in tutto il corpo, provocando il collasso dei polmoni. Due mesi dopo la scomparsa, Lia ha voluto lanciare un messaggio contro l'uso del vape, che avrebbe aggravato la situazione del figlio: "Non fumate questa roba, perché uccide" Pianetamilan.it - Morte del figlio di Serginho, la moglie: “Buttate le sigarette elettroniche” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladiè tornata a parlare delladelDiego. Lo ha fatto sui social con undi denuncia. Ascolta qui In un post su Instagram, Lia Paiva,dell'ex Milan, ha raccontato la tragicadelDiego, avvenuta lo scorso 7 agosto. Il 20enne era scomparso dopo un'infezione batterica che, partendo dalla spalla, si era diffusa in tutto il corpo, provocando il collasso dei polmoni. Due mesi dopo la scomparsa, Lia ha voluto lanciare un messaggio contro l'uso del vape, che avrebbe aggravato la situazione del: "Non fumate questa roba, perché uccide"

