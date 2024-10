Manovra: Bonelli, 'Giorgetti e Meloni si rimpallano sacrifici ma preparano tagli' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il ministro dell'economia Giorgetti dice che si dovranno fare dei sacrifici. Gli risponde la premier Meloni che invece i sacrifici non si dovranno fare. Ecco, questo è il governo che sta preparando la Manovra economica per il nostro Paese, ma una cosa è certa: sono pronti tagli al trasporto pubblivo e alla scuola che già si trovano in situazioni drammatiche. Intanto non c'è una strategia sull'industria automobilistica del nostro paese, visto che Stellantis ha messo in cassa integrazione migliaia di persone. Questo è il presente e, purtroppo. Il futuro del nostro Paese governato da questa destra". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Liberoquotidiano.it - Manovra: Bonelli, 'Giorgetti e Meloni si rimpallano sacrifici ma preparano tagli' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il ministro dell'economiadice che si dovranno fare dei. Gli risponde la premierche invece inon si dovranno fare. Ecco, questo è il governo che sta preparando laeconomica per il nostro Paese, ma una cosa è certa: sono prontial trasporto pubblivo e alla scuola che già si trovano in situazioni drammatiche. Intanto non c'è una strategia sull'industria automobilistica del nostro paese, visto che Stellantis ha messo in cassa integrazione migliaia di persone. Questo è il presente e, purtroppo. Il futuro del nostro Paese governato da questa destra". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo

"Non è una bestemmia". Giorgetti fa chiarezza sui "sacrifici" nella manovra - Sulla richiesta di sacrifici "c'è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti". E ha concluso: "Noi le tasse le abbiamo ridotte", il taglio del cuneo "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Lo ha chiarito il ministro dell'Economia intervenuto in videocollegamento a un evento di Fratelli d'Italia. (Liberoquotidiano.it)

Giorgetti : “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” - “Martedì prossimo, 15 ottobre, è la data in cui dobbiamo inviare alla Commissione europea il nostro Documento programmatico di bilancio con i numeri, quindi il Consiglio dei ministri sicuramente approverà questo. Tuttavia, per le Regioni i “sacrifici” saranno compensati da aumenti dei fondi per la sanità. (Secoloditalia.it)

Giorgetti rassicura : “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” - Le risorse della manovra: tra lotta all’evasione e fondi di bilancio Il quadro delle risorse disponibili per la manovra si sta definendo lentamente. . Accanto a queste risorse, i tagli alla spesa contribuiranno per altri 4,6 miliardi di euro nel 2025, grazie ai risparmi ottenuti da Ministeri e enti pubblici. (Ilfogliettone.it)

Manovra : Giorgetti - sacrifici per tutti detto a banchieri non mi pare bestemmia - Roma, 11 ott. (LaPresse) – “La grandissima polemica che c’è stata? Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche loro, non mi sembra di aver detto una bestemmia in chiesa”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di ... (Lapresse.it)