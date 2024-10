Luna Rossa vince l’America’s Cup femminile, un trionfo storico: battuta Athena Pathway in finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Luna Rossa vince l'America's Cup femminile. Un trionfo storico da parte del team italiano, che ha battuto in finale le inglesi di Athena Pathway. Fanpage.it - Luna Rossa vince l’America’s Cup femminile, un trionfo storico: battuta Athena Pathway in finale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)l'America's Cup. Unda parte del team italiano, che ha battuto inle inglesi di

Vela - Luna Rossa vince America’s Cup femminile - Le ragazze di Athena Pathway, uscite vincenti dal girone di semifinale e parse maggiormente costanti, partivano favorite ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunque vincendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali e nel match race finale hanno dominato la gara con un margine di 150 metri nell’ultimo lato di poppa viaggiando a 35 nodi. (Lapresse.it)

