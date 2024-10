Luca, 16 anni, non torna a casa da due giorni: l'appello per ritrovare il minorenne scomparso (Di sabato 12 ottobre 2024) E' uscito di casa, senza documenti, né telefono cellulare, e da due giorni non torna a casa.In Brianza si cerca Luca Ziliani, 16 anni. L'appello per rintracciare il minorenne, residente a Monticello Brianza, è stato diffuso dalla famiglia sui social e la comunicazione della scomparsa è stata Monzatoday.it - Luca, 16 anni, non torna a casa da due giorni: l'appello per ritrovare il minorenne scomparso Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' uscito di, senza documenti, né telefono cellulare, e da duenon.In Brianza si cercaZiliani, 16. L'per rintracciare il, residente a Monticello Brianza, è stato diffuso dalla famiglia sui social e la comunicazione della scomparsa è stata

