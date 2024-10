LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: impeccabile esordio per New Zealand nella finale con Ineos (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 La nostra DIRETTA LIVE testuale si interrompe durante la pausa tra le due regate in cui andrà in scena la finalissima della competizione femminile tra Luna Rossa ed Athena Pathway. A più tardi! 15:20 Non sarà facile togliere la Brocca dalle mani dei neozelandesi, parsi subito in palla con una regata al limite della perfezione. Vedremo tra poco più di un’ora cosa accadrà in gara 2. 15:19 impeccabile l’esordio dei neozelandesi, che si portano in vantaggio per 1-0 su Ineos Britannia. 27’01” il crono impiegato dai Kiwis per completare il primo match race, con i britannici che tagliano il traguardo con 41 secondi di ritardo. NEW Zealand VINCE GARA-1! 15:15 Sono addirittura 600 i metri di margine accumulati dagli oceanici. Intanto scopriamo la natura dei problemi in pre partenza per Ineos Britannia. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: impeccabile esordio per New Zealand nella finale con Ineos Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:22 La nostratestuale si interrompe durante la pausa tra le due regate in cui andrà in scena la finalissima della competizione femminile tra Luna Rossa ed Athena Pathway. A più tardi! 15:20 Non sarà facile togliere la Brocca dalle mani dei neozelandesi, parsi subito in palla con una regata al limite della perfezione. Vedremo tra poco più di un’ora cosa accadrà in gara 2. 15:19l’dei neozelandesi, che si portano in vantaggio per 1-0 suBritannia. 27’01” il crono impiegato dai Kiwis per completare il primo match race, con i britannici che tagliano il traguardo con 41 secondi di ritardo. NEWVINCE GARA-1! 15:15 Sono addirittura 600 i metri di margine accumulati dagli oceanici. Intanto scopriamo la natura dei problemi in pre partenza perBritannia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa sfida in finale le britanniche - 58. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’America’s Cup femminile. Una nuova sfida tra Italia e Gran Bretagna e l’equipaggio guidato da Giulia Conti vorrà regalare un successo, anche per riscattare l’esito della Louis Vuitton Cup a livello maschile ovviamente. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway: ... (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : il gruppo mette nel mirino la fuga - 12 Finita la discesa, ora si marcia verso la Colma di Sormano. 12. Si trova ad un minuto e venti secondi dai 22 in fuga. 32 Ultima gara da professionista per Domenico Pozzovivo quella odierna: «Verso Natale diventerò papà per la prima volta» Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un @pozzovivod nell’occhio «Around Christmas I’ll become a dad for the first time» A little present for ... (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgatlioglu leader - segue Bulega - 136 +0. 523 1’59. 949 1’16. 334 5 +0. 086. 174 0. 328 1’37. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’57. 082 7 -0. 438 1’38. 623 281 1’57. 9- Lecuona aggancia Rea, sfida per la quinta piazza. 885 2’00. 113 1’38. 710 153,523 34 3 22 A. 363 2. 431 1’37. 899 1’52. 479 286 2’00. 939 296 300 1’52. (Oasport.it)

Tutta la scienza del mondo di James Bond: Diretta video - Interviene: Kathryn Harkup, Chimica scrittrice e divulgatrice scientificaModera: Michele Bellone, SISSA e Università di Pavia ... (video.corriere.it)

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN 1-0, la sblocca Balde. Bianconeri in 10 - 11'- Gol del Giugliano!! A trovare la rete del vantaggio è Balde: sulla punizione battuta da Celeghin, respinta dalla barriera, è bravo Balde a trovare il perugio in tap-in su ... (tuttojuve.com)

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN 0-0, bianconeri in 10, espulso Puzka - 9'- Juve Next Gen in 10!! Espulso Puzka per fallo su Ciuferri, lanciato a rete. Il Giugliano guadagna anche una punizione dal limite. 8'- Guerra!! Conclusione di ... (tuttojuve.com)