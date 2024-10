Lazio, Lotito prepara l'offerta per Folorunsho a gennaio (Di sabato 12 ottobre 2024) Trova riscontro anche nell`ambiente partenopeo la voce di Michael Folorunsho rimasto in orbita Lazio dopo il tentativo di questa estate. Il Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Trova riscontro anche nell`ambiente partenopeo la voce di Michaelrimasto in orbitadopo il tentativo di questa estate. Il

Lazio-Folorunsho - secondo atto! I biancocelesti ci riproveranno a gennaio - . com. Il contesto attuale, con Folorunsho relegato a un ruolo marginale, potrebbe favorire una revisione della strategia da parte del Napoli. La Lazio torna a puntare su Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, in vista del mercato di gennaio. Dopo vari tentativi estivi andati a vuoto, la Lazio punta a rinforzare il centrocampo con Folorunsho, poco utilizzato in azzurro. (Napolipiu.com)

La Lazio ancora su Folorunsho - possibile tentativo a gennaio - Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio potrebbe tornare nuovamente sul centrocampista Michael Folorunsho a gennaio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è brevemente soffermata … L'articolo La Lazio ancora su Folorunsho, possibile tentativo a gennaio proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Folorunsho solo panchina al Napoli - a gennaio la Lazio ci riproverà - La Lazio però stavolta sembra pronta ad accettare”. Vista l’abbandonza di scelte che Conte ha per il centrocampo (e visto pure che la squadra partenopea quest’anno non gioca in Europa) è molto probabile che Folorunsho continui a fare solo panchina. Solo panchina per lui finora, con la sola parziale eccezione del match di Torino con la Juventus, nel quale ha giocato l’ultimo quarto d’ora entrando ... (Ilnapolista.it)