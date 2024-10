La Scozia di McTominay e Gilmour perde ancora, in Croazia finisce 2-1 con beffa finale – VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) La Scozia di McTominay e Gilmour cade in Croazia dopo essere passata in vantaggio al 32? del primo tempo con il gol di Christie. La Crozia, con Modric in campo, non si dà per vinta e rimonta. Prima Matanovic su assist di Perisic ristabilisce la parità, poi Kramaric conclude la rimonta. 2-1 il punteggio finale. Tre sconfitte nelle ultime tre partite di Nations League per gli scozzesi. Sul finale anche il gol del pareggio della Scozia, Jaki? mette la palla nella propria porta favorendo il 2-2 scozzese. Il Var però ferma tutto per fuorigioco, probabilmente di Che Adams, attaccante del Torino, e annulla la rete. Si ritorna sul 2-1, un risultato che mette la Scozia nei guai. Goal Scotland 2-2 Croatia Kristijan Jaki? own goal But offside #CROSCO #NationsLeague pic.twitter. Ilnapolista.it - La Scozia di McTominay e Gilmour perde ancora, in Croazia finisce 2-1 con beffa finale – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladicade indopo essere passata in vantaggio al 32? del primo tempo con il gol di Christie. La Crozia, con Modric in campo, non si dà per vinta e rimonta. Prima Matanovic su assist di Perisic ristabilisce la parità, poi Kramaric conclude la rimonta. 2-1 il punteggio. Tre sconfitte nelle ultime tre partite di Nations League per gli scozzesi. Sulanche il gol del pareggio della, Jaki? mette la palla nella propria porta favorendo il 2-2 scozzese. Il Var però ferma tutto per fuorigioco, probabilmente di Che Adams, attaccante del Torino, e annulla la rete. Si ritorna sul 2-1, un risultato che mette lanei guai. Goal Scotland 2-2 Croatia Kristijan Jaki? own goal But offside #CROSCO #NationsLeague pic.twitter.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime notizie Napoli - incredibile “accusa” dalla Scozia : c’entra McTominay - McTominay, a Napoli è già febbre scozzese: dalla Scozia spunta la spiegazione incredibile Scott McTominay è una delle sorprese di questo inizio di stagione in casa Napoli e non solo. com lancia un’accusa di non poco conto al club di Premier League. Chi ha avuto modo di conoscerlo negli ultimi anni, però, era già consapevole della qualità del giocatore in questione. (Spazionapoli.it)

Fabbroni : “Il Napoli giochi come la Scozia - McTominay e Gilmour devono essere usati in coppia” - com. E’ un longilineo, ha difficoltà a carburare immediatamente. La concorrenza nel suo ruolo, a mio avviso, gioverà a tutto il Napoli”. . Questo schema potrebbe permettere a McTominay, già protagonista con la Nazionale, di esprimere il suo valore e influenzare il gioco in modo decisivo. Anguissa, invece, mi sembra non ancora al 100% della forma fisica. (Napolipiu.com)

McTominay segna ancora - stavolta al Portogallo (VIDEO). La Scozia perde e CR7 segna un’altra volta - La Scozia gioca con un 4-2-3-1, Gilmour in mediana, McTominay sulla trequarti. . Di testa, al sesto minuto, in Portogallo-Scozia che al momenti vede gli scozzesi in vantaggio. In campo anche Gilmour. McTominay: 8. com/9iTLUzjcEy — Everything Scotland (@AboutScotlandd) September 8, 2024 Scott McTominay has scored 10 goals in his last 17 appearances with the Scottish national team. (Ilnapolista.it)