La nota casa automobilistica ritira 27mila modelli per rischio incendio

La nota casa automobilistica ritira oltre 27mila modelli a causa del rischio di cortocircuito della batteria ad alta tensione dell'auto elettrica, che potrebbe provocare un incendio.

ritirati 27mila modelli di auto per rischio incendio

Sono stati ritirati oltre 27.000 modelli di auto per il rischio di incendio della batteria, che potrebbe essere causato dal rischio di cortocircuito della batteria ad alta tensione dell'auto elettrica. Il difetto potrebbe essere legato ad un problema di produzione da parte del fornitore della batteria. Essa è fornita da LG Energy Solution ed è assemblata in uno stabilimento in Polonia.

