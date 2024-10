La furia dell’uragano Milton, danni per 50 miliardi di dollari. Biden nella Florida devastata (Di sabato 12 ottobre 2024) L’uragano Milton ha causato in Florida danni stimati per 50 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo un briefing sull’emergenza alla Casa Bianca. Mentre i vigili del fuoco stanno passando casa per casa alla ricerca di dispersi e le strade restano allagate quasi fossero dei fiumi, sale ancora il bilancio delle vittime: quattordici, stando all’ultimo bollettino diffuso dalle autorità. Secondo la PowerOutage.us , più di 2,6 milioni di persone in Florida sono rimaste senza elettricità a causa della perturbazione. Prima di Milton, ribassato a tempesta di categoria 3, la Florida era già stata colpita dall’uragano Helene. Biden oggi si recherà nelle aree colpite dall’uragono per manifestare la sua vicinanza alla popolazione. Quotidiano.net - La furia dell’uragano Milton, danni per 50 miliardi di dollari. Biden nella Florida devastata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) L’uraganoha causato instimati per 50di. Lo ha detto il presidente Usa, Joe, parlando con i giornalisti dopo un briefing sull’emergenza alla Casa Bianca. Mentre i vigili del fuoco stanno passando casa per casa alla ricerca di dispersi e le strade restano allagate quasi fossero dei fiumi, sale ancora il bilancio delle vittime: quattordici, stando all’ultimo bollettino diffuso dalle autorità. Secondo la PowerOutage.us , più di 2,6 milioni di persone insono rimaste senza elettricità a causa della perturbazione. Prima di, ribassato a tempesta di categoria 3, laera già stata colpita dall’uragano Helene.oggi si recherà nelle aree colpite dall’uragono per manifestare la sua vicinanza alla popolazione.

