Sport.quotidiano.net - Juve, si lavora all’acquisto di Conceicao. Idea Skriniar per la difesa

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Torino, 12 ottobre 2024 – Una pepita d’oro da confermare assolutamente. In questo scorcio di stagione si sono visti i primi sprazzi di talento di Francisco, il peperino delladi Motta, l’uomo capace di creare un vantaggio con dribbling, conclusioni, gol ma anche dialogo con i compagni. A Thiago piace per questo, perché può fare da solo ma ha anche visione di gioco, raccordo con il resto della squadra in uno schema che prevede un gioco corale improntato sul possesso palla. Per ora lalo ha prelevato in prestito oneroso da 7 milioni più bonus, ma in vista delle prossime sessioni di mercato sidefinitivo, ma andrà trovata una quadra con il Porto, ancora proprietario del cartellino. Non sarà facile, perché i portoghesi non le cederanno sotto prezzo, a maggior ragione sedovesse portare a termine una stagione di alto livello.