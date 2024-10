Ilfoglio.it - Intorno a Pound. Sogni, delusioni, dubbi di uno scrittore: l’ultimo Elkann, un romanzo nel romanzo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Puntuale anche quest’anno arriva in libreria il nuovodi Alain(Il silenzio di Ezra, Bompiani, 158 pp., 15 euro), ma stavolta c’è una sorpresa. Lopiù sospettato d’Italia, che da trent’anni si cimenta con tenacia in un’impresa narrativa formata da novelle e racconti brevi su personaggi tragici o evanescenti della comédie humaine ultracontemporanea ricorre all’espediente di unnel. Questo libro racconta infatti di unosradicato e un po’ vanesio, che sognava sin da bambino di diventare famoso, ma da grande si tormenta per il dispiacere di non essere un genio. E per l’inadeguatezza delle sue ambizioni. Morli – questo il nomignolo ricevuto da piccolo da una signora torinese quando viveva alla pensione Europa di piazza Castello con la sua governante – ormai si è stabilito a Londra.