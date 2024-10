Il discorso del ministro Giuli era pieno di fuffa, ma il punto è un altro (Di sabato 12 ottobre 2024) Il discorso di insediamento di Alessandro Giuli, fresco di nomina ed evidentemente impaziente di mettersi al passo con i suoi colleghi, sta facendo ridere tutta Italia. In poche ore è diventato un gigantesco meme che sta dominando internet e i giornali: le frasi ampollose e ricche di termini poco Europa.today.it - Il discorso del ministro Giuli era pieno di fuffa, ma il punto è un altro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildi insediamento di Alessandro, fresco di nomina ed evidentemente impaziente di mettersi al passo con i suoi colleghi, sta facendo ridere tutta Italia. In poche ore è diventato un gigantesco meme che sta dominando internet e i giornali: le frasi ampollose e ricche di termini poco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - Il tema è quello della nomina di Fabio Tagliaferri – fatta dal predecessore di Giuli, Gennaro Sangiuliano – alla presidenza di di Ales spa. Oggi, 10 ottobre, il ministro della Cultura è al Senato per rispondere al question time. Poi torna a citare l’articolo di Open per attaccare Giuli: «Il punto politico, visto che ho ancora 1 minuto, è che sì, sicuramente è stata prematurata con scappellamento ... (Open.online)

Il discorso di Giuli alla Camera alla fine mi è piaciuto : mi ha spinto ad approfondire - Ho solo una critica da muovergli, tirando in ballo di nuovo Vendola: l’ex presidente pugliese parlava a braccio, mentre qui Giuli leggeva, col capo chino sui fogli, seguendo fedelmente le singole sillabe di quel testo preconfezionato e pronunciando quei concetti, secondo me, con scarsa enfasi oratoria. (Ilfattoquotidiano.it)

Giuli - social scatenati sul discorso del ministro : incomprensibile o visionario? - Un discorso divisivo In definitiva, il discorso di Alessandro Giuli ha ottenuto l’effetto di far parlare di sé, ma forse non nel modo sperato. Tra chi lo accusa di usare un linguaggio inutilmente complicato e chi ne prende le difese, sostenendo che un linguaggio forbito non è sinonimo di scarsa comprensibilità, la figura di Giuli è diventata oggetto di discussioni virali. (Velvetmag.it)

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - Alessandro Giuli torna ad affrontare i parlamentari, dopo l’audizione «teoretica» che due giorni fa ha tenuto a Montecitorio. E lo avete difeso e avete messo in campo una polemica contro una consigliera di Stato, la dottoressa Manzione, che non soltanto aveva tutti i titoli per stare lì e che trovo offensivo che lei citi, ma che addirittura ha svolto un servizio sì al Paese». (Open.online)