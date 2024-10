Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra. Ugolini sull’aborto:: "Pro-vita nei consultori se ne hanno diritto"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Le associazioni pro-setitolo per entrare neipotrebbero farlo". Ha risposto così Elena, ospite ieri sera nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’Hotel Guercino, a una delle domande della stampa nel corso di un ‘corpo a corpo’ che ha abbandonato i già battuti campi della sanità e del post alluvione ("Ma basta dire falsità sull’accaduto") per arrivare su territori più impervi. Dove la candidata delha potuto dare un’idea più chiara del suo vissuto e delle sue opinioni sui diritti, sul percorso per l’interruzione di gravidanza, sul fine-e sulla formazione della sua ipotetica squadra di governo. "Sono convinta che le donne che desiderano abortire possono essere aiutate a capire se c’è un’altra strada", ha rimarcato la candidata, che poi ha citato quanto successo a Forlì con una giunta di centrosinistra.