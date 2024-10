Idf, in 2 giorni Hezbollah ha lanciato 320 razzi su Israele (Di sabato 12 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha reso noto che negli ultimi due giorni, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi, Hezbollah ha lanciato dal sud del Libano 320 tra razzi, missili e droni su Israele. Quotidiano.net - Idf, in 2 giorni Hezbollah ha lanciato 320 razzi su Israele Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha reso noto che negli ultimi due, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi,hadal sud del Libano 320 tra, missili e droni su

Immagini di distruzione nei sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah - dopo giorni e notti di attacchi israeliani - Milano, 10 ott. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo La devastazione a Beirut sud, strada per strada sembra essere il primo su iO Donna. Gli Stati Uniti hanno esortato il loro alleato Israele a evitare azioni militari simili a quelle di Gaza in Libano. (askanews) – Immagini di distruzione nei sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah, dopo giorni e notti di attacchi ... (Iodonna.it)

Idf : "Hezbollah - 250 uccisi in 4 giorni" - Sono 11 i soldati Idf morti in 3 giorni. L'Idf ha annunciato la morte di due soldati israeliani di 19 anni uccisi da un drone nel Nord di Israele. Da quando è iniziata la cosiddetta "limitata incursione" di terra in Libano, sono stati colpiti oltre duemila obiettivi militari, tra cui infrastrutture, edifici militari, depositi di armi e postazioni per il lancio di missili. (Televideo.rai.it)

Medioriente : Idf - uccisi 100 militanti Hezbollah in ultimi giorni - Milano, 4 ott. (LaPresse) – Secondo le stime delle Forze di difesa israeliane (Idf), circa 100 militanti di Hezbollah sono stati uccisi durante le operazioni israeliane nel sud del Libano negli ultimi giorni. L’Idf aggiunge di aver trovato anche decine di armi lasciate da Hezbollah durante le operazioni nei villaggi del Libano meridionale. (Lapresse.it)