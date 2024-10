Guerra Israele-Libano, Hezbollah lancia missili contro base Idf vicino Haifa (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli ultimi aggiornamenti sulla Guerra: Hezbollah ha annunciato di aver lanciato missili contro una base militare israeliana vicino ad Haifa. In un comunicato ha precisato di aver bombardato con "una salva di missili una base situata a sud di Haifa, colpendo una fabbrica di materiali esplosivi". Fanpage.it - Guerra Israele-Libano, Hezbollah lancia missili contro base Idf vicino Haifa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli ultimi aggiornamenti sullaha annunciato di avertounamilitare israelianaad. In un comunicato ha precisato di aver bombardato con "una salva diunasituata a sud di, colpendo una fabbrica di materiali esplosivi".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - attacco di terra in Libano. Risposta : missili su base Usa in Iraq - Per questo Netanyahu ha ordinato un attacco di terra in Libano. Inoltre, sulla questione Gaza, i due "hanno ribadito gli sforzi congiunti per risolvere il conflitto raggiungendo un cessate il fuoco e riportando a casa gli ostaggi", ha concluso Miller. Israele non si ferma, l'obiettivo è sterminare Hezbolllah. (Affaritaliani.it)

Guerra Israele - iniziato l'attacco di terra in Libano La risposta : missili filo-iraniani su una base Usa in Iraq - Inoltre, sulla questione Gaza, i due "hanno ribadito gli sforzi congiunti per risolvere il conflitto raggiungendo un cessate il fuoco e riportando a casa gli ostaggi", ha concluso Miller. L'operazione è già iniziata nella tarda serata di ieri. Per questo Netanyahu ha ordinato un attacco di terra in Libano. (Affaritaliani.it)

Hezbollah - vendetta per i cercapersone : raid all'alba. Missili dal Libano - "colpita base miliare israeliana" - Fonti delle forze armate riferiscono che "approssimativamente 85 missili sono stati identificati, provenienti dal Libano verso il territorio di Israele" a partire dalle 6 di questa mattina Il lancio di razzi contro il nord di Israele "è la prima risposta ai massacri ed alle ripetute aggressioni" dei giorni scorsi, quando decine di persone sono state uccise o ferite in Libano dalle esplosioni di ... (Liberoquotidiano.it)

Hezbollah : missili su base aerea Israele - 00 Hezbollah ha annunciato di aver lanciato un attacco missilistico contro la base aerea israeliana di Ramat David,in risposta ai raid di Tel Aviv in numerose regioni del Libano. 7. L'Idf, sul proprio canale Telegram, ha spiegato di aver identificato circa 10 missili che hanno attraversato il confine dal Libano. (Televideo.rai.it)